Centro de apoio a idosos vai fazer Pizza Beneficente em Osasco

O Centro de Assistência de Idosos Francisco de Assis (CAIFA), em Osasco, realizará no dia 13 de março, a “Pizza Beneficente”. A iniciativa, em parceria com a pizzaria A Piaventina, visa arrecadar recursos para a instituição.

publicidade

São vendidos mais de 20 sabores de pizza, entre eles: abobrinha, atum, bacon, calabresa defumada acebolada, calabresa italiana apimentada, escarola, marguerita, mussarela, napolitana, palmito, peito de peru, pepperoni, portuguesa, quatro queijos, shitake, triplo pomodoro e banana flambada.

As pizzas serão entregues pré-assada, congelada e embalada a vácuo, e os valores variam entre R$ 45 e R$ 79. Os pedidos devem ser realizados até terça-feira (9), no site da CAIFA. Já a retirada será no sábado (13), das 9h às 18h, na rua Elias Zamlut, 130, na Vila Osasco.

publicidade

Pizza Beneficente CAIFA Osasco

Predidos: até dia 9 de março, no site da CAIFA

Retirada: 13 de março, das 9h às 18h

publicidade

Local: Sua Elias Zamlut, 130 – Vila Osasco