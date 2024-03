Itapevi terá Marcha Para Jesus dia 13 de abril

A tradicional Marcha Para Jesus será realizada em Itapevi no dia 13 de abril, sábado, a partir das 14h, com concentração do público na Avenida Pedro Paulino, altura do número 100, em frente ao Cemeb Bemvindo Moreira Nery, na Cohab. Nomes conhecidos da música gospel, como Daniel Berg, Theo Rubia e Ton Carfi se apresentarão no Parque da Cidade ao final do encontro.

O trajeto com trio elétrico será: avenida Pedro Paulino, Praça 18 de Fevereiro, onde haverá uma oração aos comerciantes, e seguirá para o Corredor Oeste, Viaduto José dos Santos Novaes, onde será realizada uma oração para a cidade, acesso à Rua José Michelotti com parada para oração para os enfermos, seguindo à Rua Professor Dimarães Antonio Sandei até o Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi.

O início dos shows acontece após a chegada da Marcha no Parque da Cidade. A programação vai até as 23h. Também estão confirmados artistas como Patricia Pereira, Marcelo Aguiar, Queren Santos, Sandra Lima e DJ MP7.

A estrutura vai contar praça de alimentação, segurança e posto médico. A Marcha Para Jesus de Itapevi está entre as ações de aniversário da cidade, tem apoio da Prefeitura e é promovida pela Conpai (Conselho de Pastores de Itapevi).