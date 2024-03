Polícia investiga execução de casal a tiros em Jandira

A Polícia Civil investiga a execução de uma mulher, de 34 anos, e o namorado dela, 16, a tiros, na noite da última sexta-feira (22), em Jandira. O casal estava perto de casa quando foi alvejado por 15 disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu por volta das 20h30, na rua Prudenciano A. Lima. Segundo informações de reportagem exibida no “Brasil Urgente”, da Band, um carro com quatro homens se aproximou do casal. Um deles estava armado e disparou na direção do casal.

A mulher morreu no local. Já o namorado dela chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O local do crime foi preservado e passou por perícia.

Nas redes sociais, pessoas que moram próximo ao local do crime afirmaram ter escutado o barulho dos tiros. “Foi uma rajada de tiro. Deu muito medo”, comentou um internauta.

Foram apreendidas 15 cápsulas de uma pistola calibre 9 mm. Os policiais trabalham para descobrir a motivação da dupla execução e quem são os criminosos, que fugiram. Câmeras de monitoramento serão analisadas e as investigações continuam.