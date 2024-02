Itapevi terá unidade do Poupatempo

A cidade de Itapevi terá sua própria unidade do Poupatempo, local gerido pelo governo estadual que disponibiliza diversos serviços aos cidadão como obtenção de documentos, licenças, entre outros.

publicidade

O Poupatempo vai funcionar junto ao Resolve Fácil, serviço que já era oferecido pela Prefeitura de Itapevi.

Segundo a Prefeitura, a nova unidade será implantada na área anexa ao Itashopping Vila Nova (Rua José Michelotti, 88 – Cidade Saúde). As obras para implantação da nova unidade do Poupatempo e a transferência do Resolve Fácil já estão sendo realizadas.

publicidade

Ainda de acordo com a administração municipal, com o novo espaço, atendimentos do Procon e das secretarias da Fazenda, de Desenvolvimento Urbano e de Direitos Humanos serão ampliados. Aumentará também a capacidade de atendimento no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), no Acessa São Paulo e na Sabesp.