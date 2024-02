CineMaterna exibe “Minha Irmã e Eu” no SuperShopping Osasco

Na próxima terça-feira (6), às 14h, a sessão CineMaterna do Kinoplex do SuperShopping Osasco exibe o filme “Minha Irmã e Eu”. A sessão é especial para famílias com bebês de até 18 meses. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem acompanhar.

Os diferencis da sessão CineMaterna é que há trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; sala com ar-condicionado ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança; tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

Além disso, voluntárias CineMaterna organizam a sessão e convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

Ingresso cortesia

As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema. Os ingressos também podem ser adquiridos pelo site Kinoplex.