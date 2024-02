“Osasco tem muitos desafios, mas não para de se desenvolver”, diz Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da primeira sessão ordinária do ano na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (1). Ele, que chega na reta final de seu segundo mandato, destacou alguns desafios e projetos da administração para 2024, enaltecendo o crescimento do município nos últimos anos: “Osasco é uma cidade que tem muitos desafios para serem superados, mas que não para de se desenvolver”.

No plenário, Lins afirmou que a Prefeitura prepara diversas entregas para marcar o 62º aniversário da cidade, que também será comemorado neste mês de fevereiro com distribuição gratuita de cachorro-quente no Calçadão da Antonio Agú e show de Os Paralamas do Sucesso.

Segundo o prefeito, entre as entregas estão as reformas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Jardim Baronesa, Mutinga e Piratininga. “As duas primeiras serão entregues no aniversário da cidade [19 de fevereiro]. A UBS Piratininga fica pronta até o segundo semestre”, afirmou.

Lins também anunciou obras de infraestrutura, moradia e saneamento básico em regiões periféricas. “Procuramos setorizar a cidade, de forma a cumprir 100% das metas que foram estabelecidas”, explicou.

“Tudo isso foi feito com equilíbrio financeiro e orçamentário. Com a reforma tributária, caíram os repasses do ICMS estadual e de tributos federais. Muitos municípios estão com situação fiscal apertada, mas nossa cidade conseguiu manter sua arrecadação por meio do ISS”, pontuou o prefeito.

Na ocasião, Rogério Lins destacou também a atuação da Câmara Municipal e agradeceu em nome do presidente, o vereador Carmônio Bastos. “A Câmara de Osasco tem levado em consideração os anseios da população na aprovação de projetos que vão transformar a vida dessas pessoas. Então quero agradecer o seu trabalho em prol do povo”, disse.

Também marcaram presença os deputados estaduais Rogério Santos (MDB) e Gerson Pessoa (Podemos), além de secretários municipais de Governo, Sérgio Di Nizo, de Comunicação, Thiaguinho, e da Casa Civil, Ribamar Silva.