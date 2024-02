Rogério Lins anuncia reforma da Maternidade Amador Aguiar: “R$ 18 milhões em investimentos”

Durante a primeira sessão ordinária do ano, na Câmara Municipal, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou a reforma e modernização da Maternidade Amador Aguiar. “Será o projeto e a transformação que mais irei me orgulhar”, declarou.

De acordo com Lins, os trabalhos serão viabilizados em parceria com a iniciativa privada. “Até o final do mandato iremos entregar a nova maternidade Amador Aguiar, numa parceria com a construtora Wtorre e a Uninove, para atender mais e melhor nossas mamãs e bebês”, disse.

“Na primeira fase, serão mais de 18 milhões em investimentos. Estamos falando de uma infraestrutura de hotelaria dos principais hospitais e maternidades particulares do nosso estado”, afirmou o prefeito. “É um projeto que está há um bom tempo em elaboração, precisávamos dessa parceria e de recursos extraordinários”, completou.