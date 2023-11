Itapevi vai receber 300 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida

A cidade de Itapevi vai receber 300 moradias populares do programa federal Minha Casa, Minha Vida. Os apartamentos serão construídos na Rua Serra do Tumucumaque, no Jardim Rosemary.

publicidade

Segundo o prefeito Igor Soares, as moradias populares serão destinadas prioritariamente a famílias com renda familiar até R$ 2.640, que foram retiradas de área de risco.

“No primeiro semestre, fizemos a inscrição ao programa. Agora, para a nossa felicidade, fomos uma das primeiras cidades classificadas nessa nova etapa do Minha Casa, Minha Vida e seremos contemplados com a construção de 300 unidades habitacionais”, comemorou o prefeito, que foi a Brasília para formalizar os investimentos federais em habitação para a cidade.

publicidade

Durante a visita, o prefeito também obteve a garantia da Caixa Econômica Feceral para a conclusão dos 181 apartamentos do Villagio Ambuitá para junho de 2024, cujas obras foram iniciadas em 2015.