Homem condenado por sequestro da sogra do ex-chefe da Fórmula 1 e que estava foragido é preso em Cotia

Homem condenado por sequestro da sogra do ex-chefe da Fórmula 1 e...

Foi preso nesta quinta-feira (23), em Cotia, um homem de 30 anos condenado por envolvimento no sequestro da sogra do ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, em 2016. Ele havia sido beneficiado com uma saída temporária em 2022, mas não retornou à prisão.

publicidade

Equipes da delegacia central de Cotia investigavam roubos e furtos de motos na região da Granja Viana, bairro nobre da cidade. Durante as diligências, os investigadores chegaram ao local onde os veículos furtados estariam guardados.

Uma campana foi montada no local, onde funcionava uma oficina de desmanche de motos de luxo, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.

publicidade

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde a polícia descobriu que ele estava foragido. O caso foi registrado como recaptura de procurado, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Sequestro

Aparecida Schunck Flosi Palmeira, sogra de Ecclestone, foi sequestrada em 2016, na zona Sul de São Paulo. Os criminosos simularam uma entrega de móveis na residência e renderam a mulher, que foi levada para um cativeiro na cidade de Cotia, onde ficou refém dos criminosos por dez dias. O veículo utilizado no crime foi abandonado na rodovia Raposo Tavares.

Após dias de terror, Aparecida foi libertada por policiais que descobriram e estouraram o cativeiro. Um ano após o crime, em 2017, sete pessoas foram condenadas a 14 anos de prisão por extorsão mediante sequestro. Entre elas, esse homem, que após cumprir quase metade da pena, aproveitou uma “saidinha” para fugir da cadeia.

publicidade

Com informações do R7 e G1