Exército e PM fazem busca e apreensão em Jandira a procura das últimas metralhadoras roubadas do Arsenal de Guerra

O jornal Estado de S. Paulo informou que na manhã desta quinta-feira (23), o Exército, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica de São Paulo realizaram uma busca em endereços de Jandira para a investigação do roubo de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri.

publicidade

Segundo o jornal, a operação, autorizada pela Justiça Militar, está sendo conduzida de maneira coordenada por militares da Polícia do Exército, uma unidade especializada do Comando Militar do Sudeste; equipes da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica. Cerca de 45 militares do Exército e da Polícia Militar, juntamente com seis viaturas especializadas, estiveram envolvidos na diligência.

Ainda de acordo com o Estadão, o Comando Militar do Sudeste informou que a ação visa mobilizar recursos para resolver o caso, envolvendo um contingente expressivo de pessoal militar e veículos especializados. Em comunicado, o Exército reiterou a gravidade do incidente, classificando-o como ‘inaceitável’ e reafirmou seu compromisso em recuperar as armas roubadas o mais rapidamente possível, responsabilizando todos os envolvidos no ocorrido.

publicidade