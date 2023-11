Osasco recebe semifinais do Paulista de flag football neste domingo

A cidade de Osasco sedia neste domingo (26) as semifinais do Campeonato paulista de Flag Football da Fefasp. Os jogos serão realizados no campo do Delta (Rua Rio Paranapanema, 850, no Piratininga), com entrada gratuita.

O primeiro Jogo do dia será às 8h entre as equipes do Caniballs e o Diadema Diamond. Já às 10h, os donos da casa, Osasco Soldiers enfrentam o Crimson Fox. Em caso de chuva forte as partidas poderão ser adiadas.

Líder isolado, o Osasco Soldiers encerrou a primeira fase do campeonato com oito jogos, oito vitórias, 231 pontos marcados e apenas 64 sofridos, melhor ataque e melhor saldo do torneio. No Wild Card (quartas de finais) o Soldiers eliminou a equipe do Rampage após vencer o jogo por 25 a 8.

O Flag Football é uma modalidade do Futebol Americano jogada sem equipamentos na qual as regras são similares às do jogo tradicional, mas em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, o defensor deve retirar uma fita (Flag) presa com velcro na cintura do adversário para parar a jogada.