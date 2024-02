Itapevi vai ter virada esportiva e cultural neste final de semana

O Parque da Cidade, em Itapevi, sediará, a partir deste sábado (2) a Virada Esportiva e Cultural.

Serão 36 ações gratuitas, distribuídas em 15 diferentes pontos montados no maior espaço de lazer de Itapevi. Serão 24 horas de atrações esportivas, dança e artes marciais, além de cinema a céu aberto, atividades circenses e de teatro.

Entre os esportes que serão oferecidos à população, estão futevôlei, vôlei, futebol, beach tennis e streetball (basquete de rua 3 x 3). Quem gosta de manobras radicais, também haverá atividades voltadas ao skate, BMX e patins e slackline.

Um palco será montado no estacionamento do Parque para as atrações musicais.

Veja o roteiro das atividades que já estão definidas:

Sábado (2)

Apresentação Força e Ação;

18h: apresentações de MPB (palco estacionamento);

20h: apresentações de Rock;

22h até 1h: eletrônico;

19h: atividades circenses

20h: teatro

20h: cinema ao ar livre com o filme “Viva – A Vida é Uma Festa”.

22h e 23h30 – aula de fit dance (Arena de Eventos Circular);

22h até 0h – batalha de rimas (Arena de Eventos Circular);

22h e 0h – treinão de corrida;

Domingo (3)

8h – zumba;

9h: spinning;

9h – artes marciais (judô, jiu jitsu, capoeira e combattenco, até 16h);

12h – Samba no Parque (até 21h).

O Parque da Cidade fica na Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, s/nº – Cidade Saúde.