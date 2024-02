ACEO Mulher lança programa de capacitação para empreendedoras

A ACEO Mulher, projeto da Associação Comercial e Empresarial de Osasco para auxiliar as mulheres empreededoras, realiza nesta quinta-feira (29), a partir das 8h30, mais uma edição do Encontro Mulheres & Negócios.

Esta é a primeira edição do evento em 2024 e, segundo as organizadoras, o destaque será o lançamento do programa de capacitação especialmente voltado para mulheres.

A presidente da ACEO Mulher, Regina Helena, destaca que esta é uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade e proporcionar ferramentas essenciais para o sucesso dos negócios das participantes.

“Empreender exige mais do que uma boa ideia e determinação. É necessário estar preparada para enfrentar os desafios do mercado, gerenciar recursos, lidar com clientes e manter-se atualizada.”, explica Regina. “Nesse contexto, a capacitação é a chave para o melhor gerenciamento do empreendimento”, continua.

Segundo ela, o programa de capacitação oferecida no Encontro Mulheres e Negócios abrangerá temas como:

Desenvolvendo sua Ideia de Negócio: Do Estudo de Mercado à Criação da Persona – Kelly Brito;

Análise e Plano de Desenvolvimento Estratégico – Gigi Martin;

Estruturação Financeira – Goldie Aragão;

Desenvolvimento do Produto/Serviço;

Aspectos Legais e Administrativos – Tania Sales e Luciana Campos;

Relacionamento com o Cliente (MVP) e Vendas;

Vendas;

Consolidação e Crescimento.

O Encontro Mulheres e Negócios será realizado na sede da ACEO (Av. Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco). As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link do Sympla. O valor simbólico para participação é de R$ 10 + taxa.