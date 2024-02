Osasco vence e quebra a invencibilidade do Sesc Flamengo no Maracanãzinho

O Osasco, vice-lider da Superliga de Vôlei Feminino, venceu o líder Sesc Flamengo em jogo emocionante realizado na noite desta terça-feira (27) em pleno Maracanãzinho.

publicidade

As comandadas de Luizomar de Moura venceram o time carioca com parciais de 27/25, 17/25, 22/25, 25/21 e 15/7, em 2h31.

Com o resultado, as osasquense seguem invictas na competição em 2024, com dez vitórias consecutivas, e quebram a sequência de 15 jogos sem perder do Sesc.

publicidade

Camila Brait foi eleita a melhor em quadra e ganhou mais um troféu VivaVôlei na temporada 2023/24. “Fico feliz em ajudar o time no fundo de quadra. A Maira me ajuda muito e, com isso, conseguimos deixar a Tifanny mais livre para atacar. Conseguimos uma vitória importante na nossa jornada para voltar a uma final de Superliga. Sabíamos que seria preciso ter muito volume e sacar bem. A defesa não começou muito bem, mas a partir do segundo set, conseguimos subir mais bolas e colocar em prática tudo que treinamos e estudamos. Seguiremos trabalhando”, afirmou a líbero e capitã osasquense.

Depois da vitória épica, que calou o Maracanãzinho, o Osasco só volta à quadra no dia 8, às 18h30, contra o já rebaixado São Caetano no Liberatti.