IZA divulga vídeo emocionante sobre seu casamento; confira

O casamento da lindíssima diva pop IZA movimentou as redes sociais no fim de semana. E nesta segunda-feira (17) ela compartilhou um belo vídeo com os detalhes do casório com o produtor musical Sergio Ramos, em cerimônia no domingo (16), no Rio de Janeiro.

No vídeo, ela canta “Um Amor Puro”, de Djavan. Confira:

Ai, @olgafilmes… ❤️ Sei nem o que te dizer… ✨😌✨ Uma publicação compartilhada por IZA (@iza) em 17 de Dez, 2018 às 1:03 PST