Jandira abre inscrições para cursos gratuitos de violão, desenho e teclado

Estão abertas as inscrições para a temporada 2018 dos cursos de desenho, violão e teclado gratuitos, oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Jandira.

Publicidade

Os cursos de violão e artes plásticas são voltados para pessoas a partir de 10 anos de idade. Já para o curso de teclado, a idade mínima é de 12 anos.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Rubens Lopes da Silva, 400, Parque JMC. Para realizar a inscrição, é necessário levar cópias do RG, do RG do responsável (em caso de menores de idade), do comprovante de endereço, além de 2 fotos 3 x 4. O telefone para mais informações é o 4789-1463.