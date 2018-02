Supershopping Osasco promove economia colaborativa e produtos alternativos com feira vegana solidária

O SuperShopping Osasco, junto com o Instituto Surya Solidária, realiza a Feira Vegana Solidária para incentivar a economia colaborativa. A novidade este ano é que o evento arrecadará lacres de latas de alumínio que serão vendidos e revertidos em cadeiras de rodas para crianças que participam do projeto “Entre Rodas”.

A Feira Vegana Solidária também incentiva os empreendedores de produções manufaturadas, como acontece com as roupinhas para bebê em algodão orgânico, que são confeccionadas por um grupo de mulheres da periferia de Santo André e que são vendidas durante os eventos.

“Buscamos sempre oferecer diferentes oportunidades e experiências para os nossos clientes. A Feira estimula pequenos produtores a conquistarem novos públicos, multiplicarem informações de alimentação saudável e boas práticas, cumprindo o papel social”, explica Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

“As pessoas vêm, esclarecem dúvidas sobre qualidade de vida, saúde, sustentabilidade e economia colaborativa. Nossa proposta é mobilizar os participantes a ajudarem as ONGs em suas ações sociais”, detalha Marcio Moreira, vice-presidente do Instituto Surya Solidária.

Entre os expositores dos dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro estão a ONG Catland, que tem parte de sua renda revertida para gatos resgatados das ruas, e a Satsuma Artesantos, que contribui com a ONG Loucos por Bichos.

Feira Vegana Solidária



Datas: sábados e domingos, dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h

Local: Loja C21, Entrada Principal – Piso Térreo

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Entrada gratuita