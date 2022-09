Jandira lança novo sistema de agendamento na saúde

A Secretaria de Saúde de Jandira está lançando um novo sistema de agendamento para as especialidades médicas na cidade. Segundo a Prefeitura, por esse novo sistema, mais de 10 mil pacientes serão atendidos por mês, por meio de uma reorganização do fluxo de atendimentos.

Agora, os agendamentos serão diários, ou seja, a qualquer momento uma consulta com o especialista poderá ser marcada (antes a abertura das agendas era mensal).

A Prefeitura de Jandira promete que, depois da avaliação do acolhimento, as consultas com o especialista podem ser marcadas até para o mesmo dia.

Além disso, de acordo com a administração, o número de pacientes de cada médico por mês vai dobrar (de 200 para 400).