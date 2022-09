Um motociclista morreu após colidir com a traseira de um caminhão, na rodovia Castello Branco, altura de Barueri, na manhã desta quarta-feira (14).

Socorristas da CCR Via Oeste, que administra a Castello Branco, tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 6h20, no Km 27, sentido capital, e causou congestionamento na via. De acordo com a CCR, o tráfego segue lento entre os Km 24 e Km 40.

