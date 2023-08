Jandira realiza processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de operações nesta quarta-feira (30)

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quarta-feira (30), das 9h às 11h, processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de operações.

Os requisitos são:

Feminino e masculino;

Ter de 18 a 60 anos;

Ensino Fundamental completo;

Não é necessário experiência;

Residir em Jandira, Barueri ou Itapevi;

Ter disponibilidade de horário.

O salário oferecido é de R$ 1.850,00, além de vale-transporte, para escalas de 6×1 ou 6×2.

Os candidatos devem comparecer a Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570 – Vila Mercedes) com documentos pessoais com foto e currículos atualizados.

