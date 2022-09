Jandira seleciona operador de carga e fiscal de prevenção nesta terça (27)

A Casa do Trabalhador de Jandira realizará processo seletivo nesta terça-feira (27) para preenchimento de 30 vagas para Operador de Carga e Descarga e Fiscal de Prevenção. As oportunidades são exclusivamente para pessoas do sexo masculino.

Os interessados deverão comparecer amanhã (27), na Casa do Trabalhador (Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro), a partir das 8h, com seus respectivos currículos e documentos pessoais com foto (RG ou CPF).

Em caso de dúvidas e/ou mais informações, o telefone da secretaria responsável é (11) 4707-6025.

