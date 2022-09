Arena da Aldeia é entregue em Carapicuíba

A Arena da Aldeia foi entregue à população no sábado (24), em Carapicuíba. O espaço conta com campo de grama sintética, alambrado, vestiários, estacionamento, arquibancada e banheiro público com acessibilidade.

publicidade

Durante a entrega do novo equipamento de lazer, o prefeito Marcos Neves (PSDB) afirmou que a administração municipal já tem o projeto de revitalização do Parque da Aldeia, que inclui ainda o cercamento da área e base da Polícia Militar para a segurança dos munícipes.

publicidade