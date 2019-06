Japan Matsuri: festival de cultura japonesa em Osasco acontece no fim de semana

Japan Matsuri: festival de cultura japonesa em Osasco acontece no fim de...

No fim de semana, dias 8 e 9 de junho, acontece o Japan Matsuri, festival da cultura japonesa realizado pela Acenbo (Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco), com apoio da Prefeitura.

O Japan Matsuri terá shows, exposições, oficinas culturais, gastronomia e bazares. O público poderá apreciar as melhores atrações de palco da cultura nipo-brasileira; as exposições relacionadas as artes e participar das oficinas culturais.

No setor gastronômico os atrativos são os pratos da culinária japonesa, que recebeu da Unesco o registro de patrimônio imaterial da humanidade.

As crianças também encontrarão o seu espaço para experimentar e desenvolver as habilidades nas artes como: pintura, origami, trabalhos manuais, montagem de pipas e outras no Espaço da Criança.

O setor de bazares contará com grande variedade de produtos artesanais e industriais, nacionais e importados modernos.

A programação completa do evento pode ser vista no site do 10º Japan Matsuri (www. japanmatsuri.com.br)

Serviço

Japan Matsuri

Acenbo – rua Acenbo, 100, Jardim Umuarama

Sábado, dia 8, das 10h às 22h

Domingo, dia 9, das 10h às 20h

Ingressos: R$ 7,00 (antecipado) e R$ 10,00 (bilheteria)

Mais informações: www.japanmatsuri.com.br

