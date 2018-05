A Fox Sports anunciou a contratação de Jô Soares para participar de um programa com comentários sobre a Copa do Mundo da Rússia, que começa dia 14 de junho.

“O que mais me atrai é o desafio. Não consigo dispensar um convite para falar sobre um assunto que sempre me fascinou com a possibilidade de errar. Tudo isso, me divertindo muito”, disse Jô, por meio de comunicado à imprensa.

Jô Soares vai participar do programa ‘Debate Final’, junto a técnicos renomados do país.