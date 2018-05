Feira de Empregabilidade na Anhanguera Osasco deve reunir mais de 500 vagas de emprego

No dia 29 de maio, próxima terça-feira, a unidade da Anhanguera Osasco vai receber a “Anhanguera Conecta”, feira de empregabilidade com 535 vagas de emprego disponíveis, de acordo com a organização do evento.

Publicidade

Haverá também minicursos de capacitação em diversas áreas, como comunicação e empreendedorismo. Os participantes poderão realizar ainda a emissão da carteira de trabalho, basta apresentar uma foto 3×4 recente e documento com foto.

Com o objetivo de facilitar a interação de quem procura trabalho ou estágio com quem oferece vagas no mercado, a Anhanguera Conecta estimula o desenvolvimento de novas habilidades e competências e, consequentemente, contribui para o crescimento profissional da população, de acordo com a assessoria da instituição.

A feira, que acontece das 10h às 19h, contará com a participação de empresas de recrutamento, com a disponibilização de vagas de emprego e a realização de seleção de candidatos.

Canal Conecta

Publicidade

O Canal Conecta, plataforma inédita e gratuita de empregabilidade, que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo, também será parte da ação.

Por meio da plataforma, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O Conecta permite a consolidação de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Anhanguera.

Agenda Minicursos

A Arte de Falar em Público – 10h/ 14h/ 19h

Assistente Administrativo – 10h/ 14h/ 19h

Dicas para Currículos e Entrevistas Inteligentes – 10h/ 14h/ 19h

Empreendedorismo – 10h/ 14h/ 19h

Excel Básico – 10h/ 14h/ 19h

SERVIÇO

Publicidade

Anhanguera Conecta Osasco

Data: 29 de maio (terça-feira)

Horário: a partir das 10h

Local: Anhanguera Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.325 – Vila Campesina