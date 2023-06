João Pimenta traz seu show de stand up para Barueri neste sábado (1º)

João Pimenta traz seu show de stand up para Barueri neste sábado...

O humorista João Pimenta, do Porta dos Fundos, apresenta seu show de stand up “Pimenta Verso” no Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci) neste sábado (1º), às 20h.

Em seu primeiro solo de stand up, João Pimenta reúne suas referências, vivência de um negro periférico e suas histórias inusitadas. Passando pelo passado, presente e até um vislumbre do futuro, o comediante baiano com 16 anos de carreira desfila histórias que escreve desde criança.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

