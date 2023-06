Continental Shopping exibe filme “Elementos” na sessão para autistas deste sábado

Neste sábado (1º), às 14h30, o Continental Shopping exibe o filme “Elementos” com meia entrada na sessão azul, que é adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Cine A.

O filme dos estúdios de animação da Pixar/Disney conta a história dos 4 elementos que convivem em uma cidade e descobrem algo surpreendente, porém elementar: o quanto eles têm em comum. A história cheia de emoção e sensibilidade colocou a produção em primeiro lugar na bilheteria brasileira, desbancando ‘The Flash’.

As exibições com Ingresso Azul contam com sessão adaptada com livre circulação, luz amena, volume mais baixo e poltronas confortáveis, permitindo que o público se sinta à vontade para curtir o filme ao lado de seus familiares ou responsáveis.

Além disso, para essa sessão, a bilheteria está com meia entrada especialmente para este público e acompanhantes. Para consultar a programação completa do Cine A do Continental acesse o site www.continentalshopping.com.br.

Filme Elementos – Sessão Azul no Continental Shopping

Data: Sábado, 1º de julho, às 14h30

Local: Cine A