Jogador cai em golpe e passa 15 anos achando que namorava Alessandra Ambrósio

Um jogador de vôlei italiano passou 15 anos acreditando que namorava a modelo brasileira Alessandra Ambrósio à distância. Nesse período, o atleta chegou a mandar 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) à golpista que se passava por sua namorada.

Roberto Cazzaniga, de 42 anos, conheceu a pessoa pela internet. A golpista se apresentava como Maya, usava fotos de Alessandra Ambrósio no perfil e pedia ajuda financeira para o jogador italiano. Ela alegava que tinha problemas cardíacos.

“Nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. O contato era apenas no celular, quase que diariamente”, disse o jogador ao jornal Corriere Della Sera.

Roberto chegou a se endividar ao fazer empréstimos para enviar o dinheiro à estelionatária que se passava por Alessandra Ambrósio. O caso veio à tona nesta quarta-feira (24), após a família dele reunir provas para mostrar que se tratava de um golpe e pedir que um programa de TV revelasse a armação.

Segundo a imprensa italiana, uma amiga do jogador de vôlei teria participado do golpe, apresentando “Maya”. Ela, no entanto, negou o envolvimento. Após a reportagem, o jogador prestou queixa na polícia e o caso será investigado.

