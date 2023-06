Jogadora do São Paulo Carol Zac recebe honraria da Câmara de Osasco

Aos 17 anos, Carolina Zacharias da Silva, que também é conhecida como Carol Zac, acumula títulos nas categorias de base do futebol feminino do São Paulo FC e de outras equipes pelas quais já passou. Sua carreira começou em Osasco, no Projeto Tom, criado por André Luiz Baia da Silva, no ainda terrão do Campo da Ford.

A atleta recebeu das mãos do presidente da Câmara de Osasco e propositor da honraria, Carmônio Bastos (Podemos), uma Moção de Reconhecimento, que foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária de terça-feira (20).

“Carol é uma osasquense, altinense, filha da Érika e do Marco Aurélio. Uma adolescente que conquistou espaço no futebol feminino. E, como defendemos o esporte, acho fundamental darmos apoio a projetos do futebol feminino, que tem auxiliado meninas em situação de vulnerabilidade social e incentivado as meninas a sonhar”, declarou Carmônio Bastos.

Também apaixonado por futebol, Laércio Mendonça (PSD) aproveitou a oportunidade para destacar a atuação das mulheres no esporte. “Temos mulheres na arbitragem, na direção… Há muitas mulheres desempenhando outras funções no futebol, mostrando que há espaço para todas”. O parlamentar reforçou que em breve acontecerá o Mundial de futebol feminino.

Elsa Oliveira (Podemos), que afirma constantemente que lugar de mulher é onde ela quiser, parabenizou Carol e lembrou que, pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino terá uniforme de viagem e de jogo exclusivo da equipe feminina.

“É mais um avanço que o futebol feminino conquista. Era um absurdo não termos roupas para a equipe feminina e agora temos. Isso é importante porque elas também nos representam”, declarou Elsa Oliveira.

A Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino acontece entre julho e agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. Vestir a camisa da seleção brasileira principal, aliás, é um sonho de Carol. “A gente trabalha para chegar na Seleção Brasileira e isso será uma honra”, comentou a meia campista osasquense.