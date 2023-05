Jonathan Nemer leva stand up “Não sei namorar” a Barueri

O humorista Jonathan Nemer vai apresentar o seu novo show de stand up “Não Sei Namorar” no Centro de Eventos de Barueri. A apresentação será realizada às 20h do dia 18 de maio.

Em “Não Sei Namorar”, o comediante compilou suas tragédias amorosas e as transformou em comédia. “Se você namora, é casado, solteiro, divorciado, ou viúvo, esse show é pra você”, convida Jonathan.

Os ingressos estão à venda entre R$ 65 e R$ 160 e podem ser adquiridos no site Jonathan Nemer, onde estão disponíveis mais informações.

O Centro de Eventos está localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci, em Barueri.