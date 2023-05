Três internos da Fundação CASA em Osasco conquistam vagas em programa de Jovem Aprendiz

Três adolescentes, com idades entre 16 e 18 anos, que cumprem medida socioeducativa de internação na Fundação CASA Osasco I e II, conquistaram vagas no Programa Jovem Aprendiz Trabalhador da Prefeitura de Osasco.

Nesta semana, os jovens fizeram o exame médico admissional e assinaram os contratos de trabalho. O Programa é uma iniciativa da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) destinada a jovens moradores da cidade, com idades entre 16 e 22 anos.

“Não medimos esforços quando se trata de apresentar novas oportunidades para as nossas crianças, jovens e adolescentes no mercado de trabalho e oferecer a eles uma nova visão de mundo e possibilidades”, ressaltou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).

Como aprendizes, os adolescentes vão desenvolver atividades teóricas e práticas, com tarefas no ambiente de trabalho que gradativamente progredirão em complexidade. De salário bruto receberão R$ 909,15, além de vale-transporte correspondente ao deslocamento e vale-refeição no valor de R$ 154,00.

“Promover a empregabilidade e a geração de renda é a nossa missão, e quando isso é fruto de uma política afirmativa como a inserção de públicos mais vulneráveis no mercado de trabalho formal, essa missão ganha outros contornos. Isso nos motiva ainda mais a continuar traçando estratégias para melhorar a inserção de públicos que, estatisticamente, têm mais dificuldade de colocação no mercado de trabalho formal”, destacou o secretário municipal da SETRE, Gelso Lima.

Até junho, os jovens passam por capacitação com profissionais do Instituto Projov, com conteúdo necessário para começarem a aprender a lidar com o mundo corporativo, como organização, gestão financeira, orientação profissional, dentre outros. Depois, cada um atuará em um órgão da prefeitura.

“A inserção desses adolescentes no mundo do trabalho é uma das portas para a reinserção social, depois que cumprem a medida socioeducativa”, afirmou o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes.

Os jovens dos CASAs Osasco I e II participaram do primeiro edital de seleção do Programa em 2023, no qual foram ofertadas 100 vagas nas áreas de Administração, Logística, Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação. As inscrições ocorreram em março. Nos centros socioeducativos, as equipes multidisciplinares auxiliaram os adolescentes a se inscrever.