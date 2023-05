Apaixonado por ônibus, garoto de 11 anos conhece frota da Benfica em Jandira

O menino Eduardo, de 11 anos, teve um sonho realizado nesta sexta-feira (12), na garagem da Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT), em Jandira. Ele é apaixonado por ônibus e teve a oportunidade de conhecer a frota da empresa e se divertir muito como “motorista” e “cobrador”.

publicidade

Os momentos foram registrados e compartilhados nas redes sociais da Benfica ontem. Na publicação, a empresa contou que sua equipe de Marketing recebeu um pedido da mãe de Eduardo, Beatriz Zerbinatti, que falou sobre a paixão do filho por coletivos e o desejo em conhecer os veículos de perto.

“Recebemos os dois em nossa garagem de Jandira. O Edu se encantou com nosso ônibus, e de quebra, trouxemos os três ônibus amarelos [plotados especialmente para a Campanha Maio Amarelo, que conscientiza sobre a segurança no trânsito] para ele ver de pertinho”, afirmou a companhia.

publicidade

Ao final da visita, Eduardo ainda ganhou alguns modelos de mini ônibus para montar sua própria “frotinha” da Benfica em casa e eternizar o dia especial em seu coração. “Nossa equipe ficou muito contente com o reconhecimento e amor pelos ônibus”, completou.