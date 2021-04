Jorge, da dupla com Mateus, se casa em cerimônia íntima com a ex-mulher de seu ex-cunhado

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, se casou com Rachel Boscatti. O casório foi celebrado em uma cerimônia íntima no último dia 29, na casa dele, em Goiânia (GO).

A noiva era amiga de infância da ex-mulher de Jorge, Ina Freitas, foi inclusive a madrinha de casamento deles. Também é ex-mulher de Pedro Freitas, irmão de Ina e ex-cunhado de Jorge.

O cantor e Rachel assumiram o romance no começo do ano passado. O relacionamento gerou críticas e ataques do ex-marido dela, principalmente após ele descobrir que ela estava grávida do sertanejo, em outubro: “A maior $&@) deste país”, postou Pedro sobre a ex, no Instagram.

“Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona , equipe do Villa mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia seu ex cunhado e marido da sua melhor amiga”, disparou o ex-marido de Rachel.

Na ocasião, a mãe de Jorge, Genô Barcelos, rebateu Pedro e saiu em defesa do filho. “Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que optou. Quero que ele seja feliz e Ele está, e que a Iná também seja. Fique em paz! Raiva, rancor não leva a lugar nenhum”, afirmou. Genô declarou ainda que “Rachel não foi a culpada” pelo fim do casamento de Jorge com Ina Freitas. “Parem de mentir. Chega!”.

