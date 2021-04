“Se eu fosse o Silvio [Santos], metia um pé na bunda”, diz Ratinho sobre Dudu Camargo

O apresentador Ratinho fez duras críticas a Dudu Camargo, que está de férias do comando do telejornal “Primeiro Impacto”, no SBT. “Se eu fosse o Silvio [Santos], metia um pé na bunda”, declarou o veterano.

As críticas foram feitas em comentário de Ratinho sobre entrevista concedida por Dudu Camargo à rádio Jovem Pan, na segunda-feira (5). Na ocasião, o jovem apresentador criticou o desempenho na audiência de Darlisson Dutra, seu substituto no “Primeiro Impacto”, e minimizou a possibilidade de saída da emissora sediada em Osasco, já que avalia que teria espaço em outros veículos. “Temos várias emissoras em que o Dudu se encaixaria em diversos projetos”, disse.

Na rádio Massa FM, do Paraná, Ratinho detonou a postura de Dudu Camargo: “Vai ficar muito chato isso [o clima nos bastidores]. O cara vai falar uma besteira dessa… Se eu fosse o Silvio [Santos], eu metia um pé na bunda”, disparou. “Ele esqueceu que só o Silvio que gosta dele”.

