Jovem de 14 anos sai de Barueri para se encontrar com homem em SP e desaparece

O sumiço de uma adolescente de 14 anos, desde a semana passada, causa desespero na família, de Barueri.

Kelly saiu da casa do ex-padrasto, onde estava, em Barueri, para se encontrar, na Vila Dalva, zona Oeste de São Paulo, com um homem de 22 anos, com quem se relacionava pela internet. Ela não foi mais vista desde então.

Parentes dizem que Kelly e uma menina estudiosa, frequenta a igreja e “nunca deu trabalho”.

