Após osasquense, dois moradores de Barueri vão participar do MasterChef 20

Após a osasquense Jéssica, de 29 anos, que no primeiro episódio, exibido nesta terça-feira (14), preparou uma feijoada e uma de suas receitas preferidas com frango, mas não conseguiu levar o troféu para casa, o MasterChef Brasil 20, na Band, terá mais dois participantes da região nos próximos programas. Desta vez, serão dois moradores de Barueri.

O jornalista Renato Bueno será um deles. Renato é conhecido como o NerdChef por fazer referência à cultura nerd e a todo o universo Geek em suas receitas.

A segunda participante da cidade é Jordana Busse, que mora em Alphaville. Além da paixão por cozinhar, Jô é bailarina e em sua carreira de 25 anos, formou muitos bailarinos e professores de ballet.

Publicidade

Os episódios com a participação de Rento e Jô ainda não tiveram datas confirmadas.

Na estreia, representante de Osasco foi criticada por “feijoada sem feijão” e frango “sem emoção”

No primeiro episódio, a osasquense Jéssica recebeu elogios, mas ficou pelo caminho devido a falhas consideradas cruciais pelos jurados.

A feijoada que ela preparou, a pedido do cantor Thiaguinho, foi considerada saborosa, mas com pouco feijão. “É maravilhoso, mas uma pena que você não botou feijão”, declarou Erick Jacquin. Henrique Fogaça foi no mesmo tom: “A feijoada está muito gostosa, falta feijão”.

Jéssica disse que cozinhou com a quantidade adequada de feijão, mas ficou nervosa na hora de montar o prato. Jacquin rebateu: “Que nervoso? Se um dia você tem um restaurante você vai falar com o cliente ‘foi nervoso, eu não botei o molho, esqueci o filé mignon, estou nervoso’?”.

Ela temeu a eliminação com as avaliações: “Me dá um desespero… P***, feijoada sem feijão, não é feijoada”, declarou a osasquense no programa. Mesmo assim, Jéssica avançou à próxima fase.

Na próxima disputa, ela preparou um frango ao molho com polenta e chips de quiabo. O prato foi considerado por Paola “esteticamente muito bem apresentado, mas sem emoção nenhuma”. Fogaça concordou: “Seu prato está bonito, a ideia está boa, está bem montado, mas falta tempero, falta emoção”.

Novo formato do MasterChef dividiu a opinião do público e ganhou memes na internet

O primeiro episódio de MasterChef Brasil 2020 teve como vencedor Hailton, que levou o troféu após preparar, na etapa final do programa, bife de fígado, feijão e salada de repolho, prato popular brasileiro.

Um vencedor já na estreia se deve ao novo formato do MasterChef, que foi adaptado devido a pandemia de covid-19. É tudo ou nada, um participante vai levar o troféu a cada episódio.

Na internet, os telespectadores disseram que vão sentir falta de criar um vínculo maior com os participantes. “Com esse novo formato do MasterChef, não dá tempo de odiar um participante e pegar outro para criar”, disse um internauta. “Não dá tempo de criar afinidade com algum participante”, disse outro. “Nesse novo formato, é difícil decidir pra quem torcer pra ganhar. É mais fácil torcer pra quem tem que sair”, comentou outro.

1 ganhador a cada episódio?!! Eu sou uma piada pra vocês? #MasterChefNaBand pic.twitter.com/eu0Y8UkIgI — izadora_pm (@izadora_pm) July 15, 2020

#MasterChefNaBand

Vou ter que fingir que gostei desse novo formato do master chef pic.twitter.com/d3A6TiQl9I — samu (@cruelstreet13) July 15, 2020

Nesse formato do master chef é difícil decidir pra quem torcer pra ganhar, é mais fácil torcer pra quem tem que sair #MasterChefNaBand pic.twitter.com/QcGc1x4xFM — lucas lovegood🌜 (@lucasbndt) July 15, 2020

Apesar de as novidades do programa não terem agradado a todos, o MasterChef 20 já rendeu vários memes, principalmente no Twitter, onde foi os assuntos mais comentados da noite de terça. Confira a repercussão:

Quem não chorou com a história do Hailton e do fígado não tem coração e nem fígado. Mais lindo ainda ele dizer que a vitória é também do povo preto. Eu amo um programa ❤#MasterChefNaBand — Adrieli Nunes Schons (@Adrieli_S) July 15, 2020

Ja passa da meia noite e o #MasterChefNaBand me fazendo chorar com a vitória do Hailton 👏👏👏 pic.twitter.com/R2mP43ctSn — Jackelyne Brandão (@jaqybrandao) July 15, 2020

No formato antigo ela seria uma ótima vilã #MasterChefNaBand pic.twitter.com/8zyjEcWhWX — Louro de máscara (@lourodemascara) July 15, 2020

o saulo veio direto do elenco de chiquititas pro masterchef #MasterChefNaBand pic.twitter.com/bR71rzSuRA — CΛIOTÁRIO (@fell_caio) July 15, 2020