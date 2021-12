Jovem de 21 anos é contratado pelo Nubank após projeto social de Osasco

O jovem osasquense Lucas Lima da Silva, de 21 anos, morador do Portal D’Oeste, é o mais novo contratado do Nubank. Ele conquistou a oportunidade na instituição financeira após participar do Programa Começar, mantido pela Prefeitura de Osasco.

“Obrigado Nubank pela oportunidade e por acreditar no jovem Lucas”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), na noite desta segunda-feira (13), quando ocorreu a entrega dos certificados aos beneficiários do programa, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal.

“Nossa gratidão a todas as empresas que nos ajudam a construir um mundo melhor, dando oportunidades aos jovens e fazendo cada vez mais, ter sentido nossa missão. Deus te abençoe muito nesta nova etapa Lucas”, completou Rogério Lins.

Dos 91 jovens que participaram do Programa Começar, 10 já foram inseridos no mercado de trabalho. Além de Lucas, outros dois participantes passaram no processo seletivo do Nubank, empresa parceria da iniciativa.

Iniciado em junho, o primeiro ciclo do projeto ofereceu aos jovens de 18 a 24 anos um processo de formação educacional e de qualificação profissional, bem como vivência em atividades administrativas. Nesse período, os participantes receberam bolsa-auxílio de R$ 700, auxílio alimentação de R$ 165 e vale-transporte (se necessário).

Em um período do dia, os beneficiários fizeram atividades de formação e qualificação, e no outro estagiaram em escolas municipais executando atividades administrativas, colocando em prática o conhecimento adquirido por meio das aulas ministradas no Instituto Alicerce.

De acordo com o prefeito Rogério Lins, em janeiro de 2022 o Programa Começar acolherá mais 100 jovens osasquenses, oferecendo capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

