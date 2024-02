Jovem de Barueri que viajou a trabalho para Santa Catarina é encontrado morto

O corpo de Matheus Lima da Costa, morador de Barueri, foi encontrado em uma área de mata, em Joinville, Santa Catarina. Ele havia viajado a trabalho e estava desaparecido há 20 dias. As informações são do “Balanço Geral”, e foram exibidas no início da tarde de hoje (21), na Record TV.

A família está desolada sem entender o motivo da morte do jovem. Segundo a reportagem, Matheus e um amigo foram escalados para trabalhar pela empresa na cidade de Joinville, no sul do país. Ele viajou, mas deixou de fazer contato com os familiares, que ficaram preocupados.

Em Joinville, colegas da empresa perceberem que Matheus e o colega dele não apareceram mais para trabalhar e decidiram ir até a casa na qual ambos estavam hospedados. “A televisão ligada, os ventiladores ligados, o banheiro não tem ninguém”, diz um dos funcionários ao gravar um vídeo no imóvel. As imagens foram exibidas na reportagem. Os documentos de Matheus foram encontrados dentro do veículo que ele utilizava para trabalhar.

A família chegou a rastrear o celular do rapaz, que emitiu o último sinal em uma região de Joinville que fica próxima a uma área de mata. Vinte dias após desespero e preocupação, os familiares receberam a informação de que o corpo de Matheus foi localizado.

Suspeita de sequestro

À reportagem, os familiares do jovem de Barueri contaram que ele e o colega de trabalho teriam sido sequestrados. Esse amigo, no entanto, conseguiu escapar com vida e retornou a São Paulo.

Já em solo paulista, o rapaz estaria incomunicável. “Ele [colega de Matheus] nem procurou a polícia lá, veio para São Paulo e foi direto pra casa. A informação que a gente tem é que a polícia foi até ele”, afirmou um parente de Matheus, que chegou a procurar pelo colega de trabalho, mas não obteve sucesso.

O que aconteceu com Matheus? Por que ele foi morto? São muitas perguntas que ainda estão sem respostas. A morte do jovem de Barueri segue sendo um mistério para a família e a polícia.