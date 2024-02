As meninas do Barueri recebem nesta quinta-feira (22) no Sportville o time do Bluvôlei, de Blumenau pela Superliga de Vôlei Feminino. O jogo começa às 18h30 com transmissão pela SporTV2.

Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site Sympla.

O Sportville Centro de Treinamento fica na Rua Mari, 100, Jardim Califórnia.