Motorista de carro que invadiu farmácia, arrastou e matou pedestre em Cotia é identificado

O motorista que perdeu o controle da direção de um veículo, atropelou e matou um homem, em Cotia, foi identificado pela Polícia Civil. A delegada responsável pelo caso pediu a prisão do suspeito por homicídio doloso, quando há intenção.

O acidente aconteceu na noite de 9 de fevereiro, uma sexta-feira, na avenida Professor José Barreto, via marginal da Raposo Tavares, e foi registrado por câmeras de monitoramento da farmácia. Nas imagens, é possível ver quando o veículo aparece em alta velocidade, arrastando o pedestre ao invadir o estabelecimento, que tem os vidros estilhaçados.

O vídeo também mostra que o condutor saiu do veículo, ajudou a retirar os passageiros e todos vão embora antes da chegada das equipes de resgate. As imagens ajudaram a polícia a identificar os ocupantes do veículo, um deles é menor de idade.

À Record TV, a delegada Mônica Gamboa disse que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde de 2020. Segundo a polícia, ele dirigia o veículo com velocidade entre 100 km e 110 km por hora, na rodovia que tinha velocidade máxima permitida de 60 km.

Além de homicídio doloso, o motorista também foi indiciado por omissão de socorro. “Ele assumiu o risco ao conduzir o veículo em condições precárias do pneu, em alta velocidade, sem o cinto de segurança e com a habilitação vencida”, explicou a delegada.

A vítima é Everton Bernardo, de 27 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de ser socorrido. Ele morava em Itapevi, trabalhava em Cotia e deixou a esposa e uma filha de apenas 2 anos, que tem hidrocefalia.

Com informações do “Balanço Geral”, da Record TV