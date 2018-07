Jovem teria sido estuprada e esfaqueada pelo namorado da mãe em Osasco

Uma jovem de 19 anos teria sido estuprada e esfaqueada pelo namorado da mãe dela, no Jardim Munhoz Júnior, em Osasco, no sábado (21). A vítima, Laila Silva, está no hospital em estado grave. Apontado como autor do crime, o barman Junior Cesar da Silva está foragido.

Familiares da garota têm compartilhado a foto de Junior Cesar nas redes sociais a fim de ajudar a fazer com que ele seja localizado pela polícia.

De acordo com parentes de Laila, um vizinho e a própria mãe de Laila chegaram e presenciaram ele esfaqueando a jovem. “A própria mãe chegou na casa e ele a agarrou pelo pescoço [após atacar Laila]”, contou uma tia da garota.

Ela afirma que o namorado da mãe de Laila também estuprou a jovem. “Ele a estuprou e esfaqueou com requintes de crueldade. Ele esperou a mãe dela sair de casa para cometer essa atrocidade”. O crime aconteceu na rua Arno Barreto de Magalhães, no Munhoz Júnior, zona Norte de Osasco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Laila foi esfaqueada na região da nuca, tórax e braços.

Sangue e fuga

Uma pessoa próxima à família teria ouvido um barulho vindo de um dos cômodos da casa e ido ver se havia algum problema. Chegando lá, encontrou Junior com a roupa ensanguentada ao lado de Laila, caída no chão e sangrando. Junior Cesar fugiu logo depois, com sua motocicleta, uma Honda CG/125 Fan preta.

Laila mora com a avó paterna e havia ido visitar a mãe.