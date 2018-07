“Acham que fui conivente. Jamais faria isso”, diz mãe que teve filha estuprada e esfaqueada pelo namorado dela, em Osasco

No fim de semana, no Jardim Munhoz Júnior, em Osasco, a jovem L.S, de 19 anos, teria sido estuprada e esfaqueada pelo namorado da mãe, K.A, chamado Junior Cesar da Silva, que fugiu após o crime. K.A, que segundo conhecidos tinha um relacionamento turbulento com Junior Cesar, se manifestou sobre o crime nas redes sociais.

Ela declarou que, inclusive, chegou a ser impedida de visitar a filha no hospital, “pois os médicos acharam que fui conivente com o ato de crueldade. Jamais faria isso”.

“Gente, a todos que estão me dando força, infelizmente recebi a confirmação de que minha filha foi estuprada. Ela está em estado gravíssimo, sedada, e os médicos proibiram minha visita porque acham que eu fui conivente com o ato de crueldade com minha filha. Deus sabe que eu jamais faria isso”, declarou K.A nas redes sociais.

“Minha filha estava em casa comigo, ele fez tudo de caso pensado. Sei que muitos vão me julgar, mas sei de meu coração e o que realmente acontece. Peço que continuem orando por ela, para que se recupere e tudo seja esclarecido”, completou a mãe da vítima.

De acordo com parentes de L., um vizinho e a própria mãe dela chegaram e presenciaram Junior Cesar esfaqueando a jovem. “A própria mãe chegou na casa e ele a agarrou pelo pescoço [após atacar L.]”, contou uma tia da garota.

A jovem teria sido atacada por Junior Cesar enquanto dormia. “Ele a estuprou e esfaqueou com requintes de crueldade. Ele esperou a mãe dela sair de casa para cometer essa atrocidade”, declarou uma tia da jovem ao Visão Oeste.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, L. foi esfaqueada na região da nuca, tórax e braços.

Sangue e fuga

Uma pessoa próxima à família teria ouvido um barulho vindo de um dos cômodos da casa e ido ver se havia algum problema. Chegando lá, encontrou Junior com a roupa ensanguentada ao lado de L., caída no chão e sangrando. Junior Cesar fugiu logo depois, com sua motocicleta, uma Honda CG/125 Fan preta.

A garota mora com a avó paterna e havia ido visitar a mãe, segundo uma tia da garota.