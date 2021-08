Jovens de 12 a 17 anos com comorbidades serão vacinados a partir desta quarta (18) em Osasco

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades serão vacinados contra a covid-19 a partir desda quarta-feira (18) em Osasco.

publicidade

A vacinação acontecerá nos dois mega pontos: ginásio Geodésico (avenida Eucalipto, 281, na Cidade das Flores); e Sesi Osasco (rua Calixto Barbieri, 83, no IAPI), das 9h às 17h, mediante agendamento na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco.

Assim como o adulto, a comorbidade deverá ser comprovada através de receita ou laudo médico, sendo que pais ou responsáveis também assinarão um termo de consentimento. A comprovação deverá ser feita no momento da imunização.

publicidade

Também é necessário fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br. A lista de comorbidades atendidas foi definida pelo Ministério da Saúde e faz parte do protocolo de vacinação do governo do Estado de São Paulo.

COMORBIDADES ATENDIDAS

publicidade

. Arritmias cardíacas / Cardiopatias / Cirrose hepática / Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar / Diabetes mellitus / Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas / Doença cerebrovascular / Doenças imunossupressoras / Doença neurológica crônica / Hemoglobinopatia grave / Insuficiência cardíaca / Hipertensão arterial sistêmica resistente / . Hipertensão arterial / Miocardiopatia e pericardiopatia / Obesidade / Pessoa com deficiência permanente / Pneumopatia crônica / Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados / Síndrome coronariana / Síndrome de Down / Transtornos Globais do Desenvolvimento / Valvopatia

Serviço

Vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos em Osasco

Quarta-feira, 18/8, das 9h às 17h

Mega Ponto Zona Sul – Geodésico (Avenida Eucalipto, 281 – Cidade das Flores)

Mega Ponto Zona Norte – Sesi (Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI)

Exigências:

. Agendar horário na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco

. Apresentar laudo, exame ou receita que comprove a comorbidade

. Apresentar documento com foto e comprovante de residência

. Fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br