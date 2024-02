Justiça condena quatro envolvidos com “tribunal do crime” em Carapicuíba

O Tribunal do Júri de Carapicuíba condenou nesta terça-feira (20), quatro réus do “tribunal do crime” em Carapicuíba. As condeções foram por organização criminosa armada, cinco homicídios qualificados e ocultação de cadáveres, delitos praticados entre os anos de 2021 e 2022, na comunidade conhecida por Favela do Chiclete, em Carapicuíba.

As penas somadas ultrapassam 300 anos.

As investigações tiveram início durante apuração de diversos crimes de tráfico de drogas praticados por integrantes da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, que atua dentro e fora dos presídios. Em 24 de janeiro de 2022, a Polícia Civil local encontrou um cemitério clandestino do PCC, onde os integrantes executavam e enterravam suas vítimas, após julgamento interno do que costumam denominar de “tribunal do crime”. No local, foram encontrados cinco corpos, sendo um deles de uma policial civil que exercia suas funções na cidade de São Paulo e estava desaparecida há mais de 10 dias.

Os condenados eram integrantes do PCC e responsáveis pelas mortes. Cabe recurso, mas os réus não poderão recorrer em liberdade.