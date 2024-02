Polícia Civil recupera tubos furtados de obra da Sabesp em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (19), 32 tubos furtados de uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em Santana de Parnaíba.

publicidade

A carga foi furtada no dia 30 de dezembro de 2023 e está avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

Os policiais da Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba iniciaram as investigações e localizaram um galpão, na cidade de Campinas, onde os tubos foram adulterados e guardados para posterior comercialização. Cinco pessoas já foram identificadas e há indícios do envolvimento de um funcionário da própria Sabesp no crime. Durante as diligências, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão.

publicidade

Todo material apreendido foi encaminhado para a perícia. As investigações prosseguem para identificar e localizar demais envolvidos, que responderão pelos crimes de furto e associação criminosa.