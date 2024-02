Livraria Leitura é novidade em Osasco

A Livraria Leitura abriu recentemente uma unidade no SuperShopping Osasco. Trata-se da primeira loja da rede na região Oeste de São Paulo e está localizada no 1º piso do shopping.

publicidade

A rede mineira de livraria foi uma das pioneiras no conceito de megastore no país e oferece diferentes produtos, como livros, revistas, papelaria, games e itens de informática.

O horário de funcionamento da Livraria Leitura é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.