Carrefour tem prejuízo de R$ 565 milhões e deve fechar 123 lojas

O gigante varejista Carrefour Brasil, que está presente em Osasco, Barueri e região, teve um prejuízo líquido de R$ 565 milhões no último trimestre de 2023. Essa cifra representa uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o grupo obteve um lucro líquido de R$ 426 milhões.

As perdas acumuladas ao longo de 2023 totalizaram R$ 795 milhões, contrastando com os ganhos de R$ 1,73 bilhão em 2021. Os números são do balanço divulgado pela rede no início da semana.

A situação financeira da varejista se deve a diversos fatores, tais como custos operacionais, impactos contábeis e despesas relacionadas ao fechamento de lojas físicas. Diante disso, o Carrefour informou que venderá ou fechará lojas estruturalmente não rentáveis, totalizando 123 unidades, entre hipermercados, lojas da marca Todo Dia e Bom Preço.

Em 2023, já foram encerrados 11 supermercados. A reestruturação continua ao longo de 2024 e, segundo o Carrefour, a bandeira Todo Dia será retirada do portfólio até meados do ano que vem.

Em contrapartida, a rede busca avançar com as marcas Atacadão e Sam’s Club, convertendo cerca de 20 supermercados existentes para essas marcas. No ano passado, foram inauguradas 15 lojas do Atacadão, incluindo a segunda unidade de Barueri.

Em relação aos números financeiros, a receita líquida do Carrefour Brasil no último trimestre atingiu R$ 28 bilhões, com uma queda de 0,3% em comparação ao ano anterior. As vendas líquidas nas mesmas lojas apresentaram redução de 5,5% no varejo e 1,8% no Atacadão. No acumulado de 2023, a receita líquida alcançou R$ 103,9 bilhões, representando um avanço de 6,7%.