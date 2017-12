Karol Conka também detona Naldo após agressão a Moranguinho: “precisam sentir medo”

Depois que Marília Mendonça saiu em defesa da Mulher moranguinho, após o vídeo que o cantor Naldo Benny aparece chorando e pedindo desculpas à esposa, foi a vez da rapper Karol Conka sair em defesa da dançarina.

Assim como Marília Mendonça, Karol usou o seu twitter para desabafar sobre o caso de agressão que a Moranguinho sofreu. “Uma vez um cara quis erguer a mão pra me bater e eu arrebentei ele na porrada. Esses agressores precisam sentir medo e pra isso temos que fazer muito barulho entendeu? Ser mais loka que o loko!”, escreveu a cantora no Twitter.

Em outro tuíte, Karol relembrou das agressões sofridas por sua avó: “Minha vó apanhou muito do meu vô por anos. Ele só parou com as agressões quando ela jogou ele numa valeta e pisou no saco dele com um salto. Depois ela descobriu que ele tinha outra família e se separou. Hoje eu carrego os ensinamentos de uma guerreira que resistiu sem sucumbir!”.

Entenda o Caso

O funkeiro foi preso na tarde do dia 6, após ser acusado de bater em sua esposa, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho. O cantor foi acusado de ter agredido sua esposa com chutes, socos e puxões de cabelo.

Naldo respondeu como autor em inquérito policial por lesão corporal, ameaça e injúria, que culminou no mandado de busca e apreensão em sua residência. No local, foi encontrada uma arma de fogo e munições. O artista foi preso em flagrante e solto em seguida.

Logo após a repercussão do caso, Naldo fez um vídeo com pedido perdão a esposa e a filha. “Estou completamente acabado, destruído, machucado, arrependido a ponto de buscar mudança”, declarou.

