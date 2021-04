Karol Conká volta às redes sociais em semana de estreia de documentário: “Precisava me afastar”

A cantora Karol Conká voltou às redes sociais e, perto da estreia de um documentário sobre ela, explicou seu afastamento após ser eliminada com recorde de rejeição no Big Brother Brasil: 99,17%.

“Oi, pessoal. Não apareci muito por aqui porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim”, postou Karol Conká.

A cantora comentou ainda sobre o documentário sobre ela, chamado “A Vida Depois do Tombo”, que estreia na quinta-feira (29), no Globoplay. “Vejo o doc como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar”.

Oi, pessoal ✨

Não apareci muito por aqui porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim. Vejo o doc como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar — Karol Conká 👽 (@Karolconka) April 26, 2021

Karol Conká deixou o BBB 21 sob uma série de críticas pelo modo como tratou Lucas Penteado, que deixou a casa mais vigiada do Brasil por não aguentar a rejeição dos outros brothers; e confusões como os ataques a Carla Diaz, por ciúmes de Arcrebiano; além de acusação de declarações xenófobas contra Juliette.

Após deixar o BBB 21 com recorde de rejeição, Karol Conká pediu desculpas ao público por sua postura no programa: “Se eu pudesse voltar, teria entrado com tratamento psiquiátrico”, declarou ela, em entrevista a Faustão.

“Acho que não tem justificativa. Achei péssimo. Lá dentro, eu já estava tendo noção de que minhas atitudes não estavam sendo legais. O que eu conseguia controlar eram minhas lágrimas. Chorava escondido. Me sentia mal e amarga. Vejo e reconheço que errei, mas não posso me reduzir a 30 dias dentro da casa, isolada, onde meu transtorno compulsivo por arrumação acabou aflorando, e eu tentado esconder isso. Acabei me entregando a um lado mais amargo. Estou muito arrependida. As pessoas não sabem o que eu tive que passar para aprender a ser essa rocha”, declarou a ex-sister.