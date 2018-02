Kinoplex dá até um ano de cinema grátis em promoção

Faltando pouco para a maior premiação do cinema mundial, o Kinoplex lançou a promoção “Palpite do Oscar no Kinoplex”, que dará até um ano de cinema grátis.

Para participar, os interessados deverão entrar no site do Kinoplex, preencher o cadastro e dar os seus palpites dos vencedores para 13 (treze) categorias do Oscar deste ano. Cada resposta correta valerá um ponto e serão premiados os três participantes que atingirem as maiores pontuações.

O 1º lugar ganhará um passaporte que dá direito a um ano de Kinoplex grátis. O segundo colocado, por sua vez, receberá seis 6 meses de cinema grátis e o terceiro, 3 meses do mesmo benefício. Todos ganharão também um cooler exclusivo do Kinoplex.

A promoção tem a finalidade de premiar os maiores “Kinéfilos” (como são chamados os fãs da rede), e é válida até o dia 4 de março. O resultado será publicado na página do Kinoplex no dia 9 do mesmo mês.